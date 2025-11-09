Неконтролируемый пожар охватил национальный парк в Новой Зеландии

В Национальном парке «Тонгариро», расположенном в Новой Зеландии, пожарные борются с неконтролируемым лесным пожаром. Об этом сообщила местная радиокомпания RNZ .

Пламя уже охватило растительность на 2,5 тысячи гектаров. Жителей ближайшего поселения эвакуировали.

По данным источника, к тушению привлечено 15 вертолетов и три самолета, однако пока удалось локализовать около 20% площади.

Весной крупный пожар возник в Воронежском заповеднике. Из-за сильного ветра огонь охватил площадь в 200 гектаров. Его ликвидацией занимались 150 сотрудников и 59 единиц техники. Причиной возгорания стали оборванные провода линии электропередачи на железной дороге.