В Чикаго 12 человек получили ранения во время стрельбы по толпе

В Чикаго двое неизвестных обстреляли толпу во время празднования Джунтинта, ранения получили по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщил телеканал ABC .

Выстрелы раздались на южной стороне города в районе Розленд, в квартале Принстон-парк. Примерно в 23:00 (15:00 по московскому времени) красный внедорожник подъехал к большой группе людей, после чего находившиеся внутри двое мужчин открыли огонь и скрылись. Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия не менее 98 гильз.

По данным SubX.News, среди пострадавших — 32-летняя женщина с двумя огнестрельными ранениями в спину и 44-летний мужчина с четырьмя касательными ранениями спины.

Еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них 17-летний подросток с ранением бедра, 26-летний мужчина в критическом состоянии с множественными ранениями и 32-летний мужчина с ранением в голову. Большинство пострадавших самостоятельно добрались до больниц.

В начале июня в Огайо во время массовой стрельбы многие пострадали.