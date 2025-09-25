Аэропорт в датском Ольборге закрыли из-за дронов в небе

В датском городе Ольборг закрыли аэропорт из-за «беспилотников в воздушном пространстве». Три прилетающих воздушных судна перенаправили в другие авиагавани. Об этом сообщил сервис Flightradar24 в соцсети Х .

«Аэропорт Ольборга в настоящее время закрыт из-за беспилотников в воздушном пространстве. Три прибывающих рейса были перенаправлены в другие аэропорты», — говорится в сообщении сервиса.

В Департаменте транспортной авиации Дании отметили, что сейчас специалисты делают все возможное для урегулирования ситуации.

Ранее датские правоохранители сообщили о появлении беспилотников в нескольких частях страны. Неизвестно, сколько именно дронов зафиксировали. Полиция Северной Ютландии уже начала расследование. Это не первый раз, когда в государстве закрывают аэропорт. До этого БПЛА обнаружили в Копенгагене.