В Черном море начали разминировать «зерновой коридор» для Украины

По инициативе Турции в Черном море началось разминирование судоходных путей, предназначенных для экспорта зерна с Украины. К проекту присоединились Румыния и Болгария, сообщило агентство Bloomberg .

Три страны 1 июля создали совместные силы по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства при поставках украинской сельхозпродукции. Организованный после срыва «зерновой сделки» морской коридор, по информации агентства, являлся небезопасным, и члены Евросоюза решили помочь снизить риски.

Новый «зерновой коридор» запустили в августе 2023 года. За это время Украина экспортировала 37,4 миллиона тонн аграрной продукции.

Течение несколько раз прибивало мины к турецкому берегу. В январе один боеприпас попал в рыболовецкие сети в провинции Зонгулдак, в июне еще один обнаружили в 60 метрах от берега в городе Эрегли.