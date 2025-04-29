В Черногории решили пересмотреть выдачу почетных гражданств

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич заявил о намерении пересмотреть присвоение почетного гражданства иностранцам в ближайшие дни. Об этом сообщил канал RTCG .

Почетное гражданство Черногории присуждается только по предложению высших государственных чиновников. Это делается, если такое решение имеет особое значение для Подгорицы в различных областях.

«Если окажется, что почетные гражданства предоставляются как „личные услуги“ или без четких критериев, это подрывает веру граждан в верховенство закона и открывает пространство для клиентелизма и политической коррупции», — подчеркнул Спайич.

Причиной для пересмотра решений о присвоении почетных званий стало дело предпринимателя из Косово (Россия не признает независимость этой республики) Насера Рамая. Его обвиняют в причастности к уклонению от уплаты налогов на сумму более двух миллионов евро.

В 2023 году предприниматель стал почетным гражданином Черногории. Это решение было принято по инициативе Дритана Абазовича, занимавшего на тот момент пост премьер-министра страны.

Основанием для присвоения почетного гражданства послужили инвестиции предпринимателя, которые, как предполагалось, должны были способствовать созданию рабочих мест и стимулировать экономический рост Черногории. Решение о присвоении почетного гражданства было одобрено Министерством финансов страны. Вся процедура заняла всего два месяца.

Ранее Владислав Масленников, который с июля 2019 года был послом России в Черногории, покинул свой пост. Президент Владимир Путин подписал указ о его отставке.