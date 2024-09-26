В предстоящие месяцы Вооруженные силы Украины столкнутся с неминуемым поражением в зоне специальной военной операции и Курской области. Это приведет к тому, что осень станет ключевым периодом в развитии конфликта. Об этом Инфо24 сообщил военный политолог и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Он отметил, что именно этой осенью будет определена судьба Украины. По его словам, к концу года Украина может утратить военную поддержку со стороны Запада, что сделает невозможными активные боевые действия украинской армии

Перенджиев также добавил, что в ближайшем будущем может произойти полный разгром ВСУ в Курской области.