В предстоящие месяцы Вооруженные силы Украины столкнутся с неминуемым поражением в зоне специальной военной операции и Курской области. Это приведет к тому, что осень станет ключевым периодом в развитии конфликта. Об этом Инфо24 сообщил военный политолог и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
Он отметил, что именно этой осенью будет определена судьба Украины. По его словам, к концу года Украина может утратить военную поддержку со стороны Запада, что сделает невозможными активные боевые действия украинской армии
Перенджиев также добавил, что в ближайшем будущем может произойти полный разгром ВСУ в Курской области.
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