В Чехии учительницу осудили за высказывания о конфликте на Украине

В Чехии завершился скандальный процесс против школьной учительницы, которая на уроке поставила под сомнение версию местных властей событий на Украине. Об этом сообщила местная газета Česká justice .

Обводной суд Праги приговорил Мартину Беднаржову к семи месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 20 месяцев. Ей также запрещено преподавать в течение трех лет. Кроме того, она обязана пройти курс медиаграмотности. Решение пока не вступило в силу.

Весной 2022 года в одной из пражских школ на уроке литературы Беднаржова назвала действия России «оправданным способом решения конфликта», усомнилась в достоверности репортажей Чешского телевидения и заявила, что в Киеве «ничего не происходит».

Также она упомянула украинские нацистские группировки, убивавшие русских с 2014 года. Некоторые ученики записали сказанное на диктофон и выразили несогласие.

Судебный процесс длился три года. Ранее суд дважды оправдывал преподавательницу, однако в январе 2025 года Верховный суд Чехии отменил эти решения, потребовав пересмотра дела с учетом всех обстоятельств.

Судья Элишка Матяшева заявила, что обвиняемая использовала свое положение для распространения информации среди учеников, не способных дать критическую оценку услышанному. По ее словам, если бы те же слова были произнесены в частной обстановке, уголовного дела бы не было.

Саму Беднаржову решение не убедило. Она заявила, что не отказывается от своих слов и считает процесс политически мотивированным.

Ранее в Чехии пригрозили Украине потерей новых территорий.