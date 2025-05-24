Украина может потерять еще несколько областей при дальнейшем наступлении войск ВС России. Об этом заявил чешский политолог Оскар Крейчи в интервью изданию Parlamentní listy.

«Сегодня Украина теряет четыре региона. Если русские продолжат наступление, Украина потом потеряет шесть или семь областей», — отметил эксперт.

Крейчи предположил, что, скорее всего, республика лишится Харьковской и Одесской областей. По словам политолога, таких потерь киевский режим не избежит, ведь наступление российской армии уже не остановить.

Зарубежные аналитики не первый раз делятся прогнозами об Одессе и Харькове. Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что если президент Владимир Зеленский не признает поражение ВСУ, то Украина может лишиться контроля над этими областями.