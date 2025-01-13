В Чехии придумали приложение для планирования собственных похорон

В Чехии появилась возможность при помощи приложения и сайта распланировать собственные похороны. Анкету пользователи могут заполнить на портале Moje smrt .

Каждый человек способен самостоятельно выбрать музыку для траурной церемонии, решить, будет ли он захоронен в земле или кремирован, выбрать одежду, а также указать, какие вещи положат в его гроб.

На сайте также можно оставить последнее желание, рассказать о страхах и поднять другие важные темы. Пользователю дают возможность поделиться идеями и распоряжениями со всеми желающими или открыть их только для узкого круга близких людей.

Жители чешского города Ждяр-над-Сазавоу ранее пожаловались на запрет администрации хоронить усопших в гробах. Местные власти постановили, что покойных можно только кремировать.