В Чехии вспыхнул скандал из-за гробов

Жители города Ждяр-над-Сазавоу в Чехии пожаловались на запрет администрации хоронить усопших в гробах. Их разрешили только кремировать. Об этом сообщил телеканал CNN Prima .

Из-за большого количества грунтовых вод некоторые тела на кладбище перестали разлагаться. Затопленными оказались 80% кладбища. Власти Ждяр-над-Сазавоу не сумели подобрать новый участок и ввели запрет на захоронение тел в гробах. Теперь можно закапывать в могилы лишь урны с прахом.

Местных жителей возмутило нововведение. Сотни семей решили протестовать. Некоторые из них готовы эксгумировать тела родственников и перезахоронить на другом кладбище.

Запрет на захоронение тел ввели в некоторых провинциях Китая, сообщили «Известия». Власти решили популяризировать кремацию, чтобы сохранить земельный фонд и прекратить экзотические похоронные церемонии.