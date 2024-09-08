В бундестаге задали неудобный вопрос об атаке Украины на «Северные потоки»

В бундестаге усомнились в незнании руководства ФРГ о планах Украины подорвать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Депутат от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Джессика Татти задала вопрос правительству, соответствуют ли истине сообщения в СМИ, что власти страны были в курсе, а потом опубликовала ответ МИД ФРГ.

Татти уточнила в запросе, правда ли, что федеральные власти были поставлены в известность о планах подрыва трубопроводов украинскими водолазами, связанных с Валерием Залужным, который тогда занимал пост главнокомандующего ВСУ. А последний, по данным некоторых СМИ, сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Парламентарий также спросила, что будет с военной поддержкой Киева со стороны Германии, если подтвердится, что власти страны об этом все-таки знали.

Депутату ответила статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн. По ее словам, расследование теракта — это компетенция генерального прокурора, а не федерального правительства.

«Правительство ФРГ не комментирует текущие дела», — говорится в письме.

Татти назвала ответ ведомства скудным, пояснив, что опровержения выглядят иначе. Депутат добавила, что ее партия уже потребовала создания парламентского комитета по расследованию подрыва газопроводов.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «чушью» отказ властей ФРГ включить работоспособную нитку «Северного потока».