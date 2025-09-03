Немецкий депутат Котре призвал взыскать компенсации за взрывы на «СП»

Руководству Германии следует потребовать компенсацию с виновников взрывов на газопроводах «Северный поток» в 2022 году. Об этом РБК заявил депутат комитета по экономике и энергетике бундестага от фракции крупнейшей оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«В таком случае от виновной стороны следовало бы потребовать компенсации», — объяснил он.

Он отметил, что немецкое правительство обсуждает «нанесение максимально возможного ущерба России» и вряд ли станет поднимать тему теракта на «СП».

Парламентарий предположил, что власти продолжат помогать Украине, несмотря на поступившую информацию об организаторах подрыва газопроводов. Также он выразил сомнение в том, что Германия переквалифицирует диверсию в террористический акт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что знает виновного во взрыве «Северных потоков». Он рассказал, что Россия не устраивала диверсию, но не уточнил, кто именно повредил трубопроводы.