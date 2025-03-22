В бундестаге подняли вопрос о возобновлении поставок российской нефти через «Дружбу»

Член бундестага Кристиан Герке направил правительству вопрос о возможности возобновить поставки российской нефти через трубопровод «Дружба». Об этом сообщила Lenta.ru .

«Возобновит ли федеральное правительство импорт нефти из России по трубопроводу „Дружба“, от которого федеральное правительство добровольно отказывается с июня 2022 года, как того требует, в частности, мэр Шведта Аннекатрин Хоппе <… >?» — подчеркнул Герке в письме.

Депутат также задался вопросом, планируют ли власти Германии провести переговоры с Казахстаном об увеличении поставок нефти по «Дружбе».

Парламентский статс-секретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Филипп Ниммерманн ответил на его вопрос. Он объяснил, что в ФРГ запретили импорт сырой нефти из России, и запрет основывается на европейском санкционном регламенте на фоне конфликта на Украине.

«Таким образом, речь не идет о добровольных ограничениях», — добавил Ниммерманн.

Он также допустил, что власти обсудят увеличение поставок нефти из Казахстана.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о снижении контроля со стороны США за соблюдением санкций против России. Американские представители практически перестали участвовать в работе групп, занимающихся этим вопросом.