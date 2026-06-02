В Буэнос-Айресе вышел первый номер журнала об отношениях России и Аргентины

В Аргентине вышел первый номер журнала, посвященного отношениям с Россией. Об этом сообщила глава Русского дома в Буэнос-Айресе Дина Оюн в интервью РИА «Новости» .

По ее словам, новое издание создано людьми, которые искренне интересуются Россией, ее историей и культурой.

«Сегодня появился первый номер журнала, он создан людьми, влюбленными в Россию. Мне особенно нравится выбор названия журнала — „На Юг“, в нем зашифрована и сама Аргентина, и все самые главные тренды мировой политики», — сказала Оюн.

Она отметила, что члены редакции изучают русский язык в Русском доме, участвуют в разговорном клубе и активно знакомятся с историей и культурой страны. Символично, что первый номер журнала вышел 1 июня — в первый день Недели народной дипломатии, которую проводят в Буэнос-Айресе.

«Уверена, что такие творческие проекты, как этот журнал, помогут нам не только укрепить наше сотрудничество, но и лучше понять друг друга», — добавила она.

В первом выпуске издатели рассмотрели вопросы развития отношений России и Аргентины в сферах инноваций, телекоммуникаций и космоса. Директор журнала Даниэль Сьерра уточнил, что издание будет выходить раз в три месяца.

Ранее писатель и историк, доктор филологических наук, почетный профессор МГУ имени Ломоносова Игорь Волгин заявил, что русская литература сохранила заметное место в мировой культурной повестке. В подтверждение этого он напомнил, что в июне в Аргентине пройдет конференция, посвященная Федору Достоевскому, с участием представителей разных стран.