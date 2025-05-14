В Британии заметили изменение позиции Трампа по конфликту на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа начала постепенно менять позицию по украинскому конфликту, применяя более агрессивную риторику в отношении России. Об этом сообщила газета Financial Times .

Журналисты напомнили высказывание вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса о том, что Россия якобы «просит слишком много», а также критические публикации в адрес России от Трампа.

По мнению опрошенных экспертов, американского президента раздражает очевидная непримиримость.

При этом они отмечают, что пока неизвестно, действительно ли Трамп начал больше симпатизировать Украине и готов ли он «наказать» Россию за позицию в конфликте.

Трамп ранее заявлял, что неустанно вовлечен в усилия по урегулированию украинского конфликта. На инвестиционном форуме в Эр-Рияде он отмечал, что делегация США во главе с государственным секретарем Марко Рубио полетит в Турцию, где 15 мая могут состояться переговоры между Россией и Украиной.