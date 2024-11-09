Украинские чиновники разочаровались в Великобритании после прихода к власти лейбористов, что привело к ухудшению отношений между двумя странами. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на украинских чиновников.

«Отношения Украины с Великобританией „ухудшились“ с тех пор, как в июле к власти пришло лейбористское правительство», — говорится в публикации.

Киевские чиновники пожаловались изданию, что их разочаровала неспособность Лондона поставить дополнительные ракеты большой дальности. Также они выразили недовольство британскими властями.

По их словам, венгерская встреча президента Владимира Зеленского с премьер-министром Киром Стармером оказалась безрезультатной, так как вопрос о поставке Киеву ракет Storm Shadow так и не решили.

Один из украинских чиновников также заявил, что Стармер уже несколько раз откладывал визит в Киев, но в его приезде нет смысла, если он не готов принять необходимые решения.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис призвал Трампа отойти в сторону и перестать помогать Украине, отметив, что Россия сильна и США опасно втягиваться в конфликт.