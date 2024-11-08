В Британии призвали Трампа отойти от Украины и не помогать ей

Меркурис: Трамп будет в слабой позиции на переговорах с Россией по Украине

Лучшее, что может сделать администрация избранного президента США Дональда Трампа по Украине, — прекратить ей помогать и отойти в сторону. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube .

«Россия находится в более сильной позиции. Я думаю, что для США и администрации Трампа было бы опасно втягиваться в это», — отметил он.

Меркурис добавил, что в противном случае Соединенные Штаты рискуют увязнуть в конфликте еще сильнее и что выбирать уже приходится наименее плохое решение.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после победы Трампа многие европейские политики начали перестраиваться в сторону мирных переговоров по Украине, поскольку понимают, что Европе в одиночку не справиться с финансированием конфликта.