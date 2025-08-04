В Британии заявили о странностях в поведении Трампа

В Великобритании заподозрили появление у президента США Дональда Трампа когнитивных проблем из-за его странного поведения во время публичных мероприятий. Об этом журналист Адам Гэббатт написал в статье для газеты The Guardian .

«Уже больше года 79-летний Трамп демонстрирует странное поведение на предвыборных мероприятиях, в интервью, в своих спонтанных высказываниях и на пресс-конференциях», — говорится в публикации.

По словам журналиста, американский лидер постоянно отклоняется от темы в ходе своих выступлений. В качестве примера он привел беседу главы Белого дома с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Тогда Трамп две минуты говорил о ветряных мельницах, резко сменив тему с обсуждения иммиграции.

Гэббот добавил, что американский лидер не только перескакивает с темы на тему, но и забывает простые факты о своем правительстве и своей жизни. Иногда он не может сосредоточиться.

Старший преподаватель кафедры психологии Корнеллского университета и кафедры психиатрии Медицинского центра Вейла Корнелла Гарри Сигал отметил, что такое поведение Трампа говорит о его неспособности контролировать себя во время речи.

Ранее главный медицинский специалист Белого дома Шон Барбарелла сообщил, что Трамп прошел ежегодный медосмотр, продемонстрировав прекрасное физическое и когнитивное здоровье.