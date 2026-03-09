Нарастает напряженность: почему посланники Трампа неожиданно отменили поездку в Израиль?

Уиткофф и Кушнер отменили визит в Израиль на фоне международной напряженности

Посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отменили запланированный на 10 марта визит в Израиль. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

Ранее портал Axios писал, что они должны были встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху для обсуждения дальнейших действий. Сам Дональд Трамп заявлял, что решение о завершении операции против Ирана будет приниматься совместно с израильским лидером.

Отмена визита произошла на фоне сообщений о растущей напряженности между Вашингтоном и Тель-Авивом. По данным 12-го канала, причиной стали разногласия по ударам по иранской нефтяной инфраструктуре: Израиль предупредил США о готовящихся атаках, но не раскрыл их масштабы.

В конце февраля США и Израиль начали операцию «Эпическая ярость» против Ирана. В ответ КСИР атаковал американские базы и танкеры.