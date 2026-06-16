Великобритания будет обеспечивать работу атомных электростанций на Украине в течение следующих двух лет, поставляя обогащенный уран украинской компании «Энергоатом». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии премьер-министра Кира Стармера.

Великобритания предоставит на эти цели 210 миллионов фунтов стерлингов (более 20 миллиардов рублей) в рамках программы экспортного финансирования со стороны государственного экспортно-кредитного агентства UK Export Finance. Поставлять Киеву обогащенный уран будет британская компания Urenco.

Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский согласовали сделку во время их встречи на Даунинг-стрит на прошлой неделе. До этого Лондон заключал аналогичные договоренности с Киевом 23 августа 2023 года — на закупку ядерного топлива на 245 миллионов долларов (17,7 миллиарда рублей), в которой участвовала Urenco.

В начале года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что публикация разведданных о планах французов и британцев передать Украине ядерные технологии может помешать их реализации.