В Британии заявили о недовольстве Китая из-за сближения России с КНДР

Китай раздражен очевидным уклоном КНДР в сторону России. Об этом сообщил британский журнал The Economist .

«Китайские чиновники могут опасаться, что господин Ким (Чен Ын, лидер КНДР — прим. ред.) станет менее зависимым от их страны», — написали авторы материала.

По их мнению, северокорейский лидер «охлаждается по отношению к Китаю». Воодушевленный поддержкой России Ким Чен Ын может стать более провокационным в отношении Южной Кореи. При этом Китай заинтересован в стабильности на Корейском полуострове. Конфликт в этом регионе может оказать большое влияние на приграничные города КНР.

Южнокорейские журналисты ранее заявили, что лидер КНДР усилил охрану из-за его возросшей публичной активности. В последнее время политик посетил 110 мероприятий.