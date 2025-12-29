Политик Гэллоуэй: Зеленский прибыл в США, чтобы вынужденно принять яд при Трампе

Украинский президент Владимир Зеленский мог прибыть во Флориду, чтобы сохранить репутацию и совершить политическое самоубийство в безвыходном положении. Такое мнение выразил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй на YouTube-канале .

«Возможно, сегодня была попытка Зеленского сохранить лицо и вынужденно принять яд, но в окружении множества именитых джентльменов и леди, по сути, при полном параде Белого дома», — объяснил он.

В воскресенье во Флориде американский лидер Дональд Трамп встретился с Зеленским. По результатам переговоров он отметил прогресс в решении конфликта и выразил мнение, что Украине нужно ускорить подписание мирного договора, иначе она потеряет новые территории.

Перед переговорами Трамп связался по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Представитель Кремля Юрий Ушаков рассказал, что диалог продолжался один час 15 минут и состоялся по инициативе президента США. Беседа протекала в дружеском, доброжелательном и деловом ключе. Трамп настаивал на скорейшем завершении конфликта.

Во время совместной пресс-конференции с Зеленским Трамп 11 раз назвал имя Владимира Путина. Также он упомянул о позитивных личных отношениях между ними.