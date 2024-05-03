В Британии захотели пересмотреть санкционный список россиян | 360°

Мир 03 мая 2024, 02:18 В Британии захотели пересмотреть санкционный список россиян Британский парламент призвали к пересмотру санкционного списка против РФ РИА «Новости»

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Участники слушаний в парламенте Британии предложили ужесточить санкции против России. Информацию об этом опубликовали на сайте палаты общин.

По словам главы комитета по казначейству парламента страны Дэйм Хэрриет Болдуин, Россия пользуется лазейками для обхода ограничений, а основная цель Запада — создать экономические проблемы для РФ — не сработала.

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«Спустя два с лишним года российская экономика по-прежнему способна зарабатывать деньги и расти», — отметила она.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые рестрикции США против РФ — это очередные нелегитимные ухищрения, которые не напугают Россию. Он также предупредил, что другие страны начали все больше сомневаться в конструктивности нынешней американской роли в мире.