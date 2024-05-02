Антонов назвал новые санкции против России нелегитимными ухищрениями | 360°

Мир 02 мая 2024, 04:25 Антонов назвал новые санкции против России нелегитимными ухищрениями Антонов: новые американские санкции не смогут запугать Россию РИА «Новости»

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Новые ограничения США против РФ – это очередные нелегитимные ухищрения, которые не напугают Россию. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова опубликовал Telegram-канал посольства.

«Весь мир увидел собранный администрацией очередной „винегрет“ рестрикций. Это — образчик продолжения многочисленных русофобских действий США, предпринятых в последние дни», — сказал дипломат.

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Он отметил, что в числе русофобских действий оказался многомиллиардный пакет помощи Украине, «поставки марионеткам опасных дальнобойных боеприпасов», а также обещания каких-то эфемерных гарантий безопасности режиму.

Антонов объяснил, что такими «нелегитимными ухищрениями» американская сторона только отталкивает от себя другие страны. Их представители начинают все больше сомневаться в конструктивности нынешней роли США в мире.

«В Вашингтоне будто не понимают, что своими решениями Россию и россиян не запугать», — подчеркнул посол.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Великобритания, ЕС и Штаты начали давить на Объединенные Арабские Эмираты из-за их торговых отношений с Россией. По данным журналистов, американские официальные лица требовали от ОАЭ предоставить информацию о торговых связях с РФ.