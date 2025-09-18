В Британии задержали трех подозреваемых в работе на спецслужбы России

Трех человек задержали в Великобритании по подозрению в оказании помощи российским спецслужбам. Об этом сообщили в заявлении Скотленд-Ярда, сообщил BBC .

По данным полиции, 41-летнего мужчину и 35-летню женщину задержали в Грэйсе (графство Эссекс), а 46-летнего мужчину — по другому адресу в том же городе. Всем им вменяют нарушение акта о нацбезопасности 2023 года, предусматривающего ответственность за сотрудничество с иностранной разведкой.

У задержанных прошли обыски. Позже их отпустили под залог с ограничением на определенные действия, расследование продолжается. В Скотленд-Ярде уточнили, что это дело не связано с поджогом лондонского склада украинской компании со Starlink, произошедшим в марте прошлого года.

Ранее власти Великобритании заподозрили Россию в возможной причастности к поджогу дома премьер-министра Кира Стармера.