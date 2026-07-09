Продюсера МИА «Россия сегодня» Джеймса Скотта несколько часов допрашивали в аэропорту Манчестера. Об этом сообщило RT .

Скотта, остановили на паспортном контроле, сказали, что он задержан по закону о противодействии терроризму и 2,5 часа допрашивали. Вопросы касались России, политических взглядов самого продюсера и его семьи.

«В какой-то момент я подумал, что сейчас спросят о политических взглядах моего кота», — сыронизировал журналист.

Скотта отпустили, не предъявив официальных обвинений, но отобрав всю технику.

«Что же в Британии Зеленского ни разу не задержали — он и не скрывает, что отдает приказы наносить удары по социальным объектам и людям, а его неонацистские головорезы похищают, пытают и убивают пленных как военных, так и гражданских?» — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее премьер-министр Кир Стармер Великобритании заявил, что нарастит расходы на оборону.