В Британии задержали главу ливанского бюро RT

Главу бюро RT в Ливане Стива Свини задержали в Великобритании, уроженцем которой он является. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале .

По ее словам, Стив приехал в Британию, чтобы увидеться с дочерью и сходить с ней на концерт, однако в итоге оказался в полицейском участке. Мужчину заподозрили в террористической деятельности, у него отобрали все гаджеты и долго допрашивали.

«Спрашивали, заставляют ли его на RT говорить то, что он не хочет, дают ли ему указания российские власти и любит ли он родину», — рассказала Симоньян.

Помимо этого, правоохранители сфотографировали татуировку Свини с изображением Че Гевары и задавали вопросы о том, не является ли он коммунистом.

После продолжительного допроса журналиста все-таки отпустили. Симоньян отметила, что он собирается и дальше работать на RT, несмотря на случившееся.

Ранее стало известно, что в Баку на четыре месяца арестовали журналистов агентства «Sputnik Азербайджан». Решение вынес Хатаинский районный суд.