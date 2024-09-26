Меркурис: из-за поведения Зеленского в США перед ним закроются все двери в мире

Оторванность президента Украины Владимира Зеленского от реальности приведет к тому, что перед ним закроют все двери в мире. Об этом британский эксперт Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале .

«Это странное и вызывающее поведение Зеленского приведет к тому, что перед ним закроются двери не только в Нью-Йорке и Вашингтоне, но и в большинстве стран мира», — предположил он.

По мнению эксперта, украинский лидер подвергает себя серьезному риску, отрываясь в своих действиях от реальности. Меркурис назвал крайне необдуманным шагом решение Зеленского назвать свои предложения «планом победы». Это обернулось дипломатической катастрофой, а не триумфом, которого ждал президент Украины.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* ранее написал, что визит Зеленского в США закончился провалом после отказа во встрече кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.