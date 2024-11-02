В Британии тысячи досрочно освобожденных зэков снова оказались за решеткой

Times: в Британии тысячи освобожденных по УДО вновь попали в тюрьмы

Тысячи освобожденных по УДО британцев снова попали под стражу. Об этом сообщило издание Times .

Журналисты опирались на данные министерства юстиций. В октябре примерно 1,1 тысячи узников отпустили после отбывания 40% назначенного им срока. В сентябре на свободу вышло 1,7 тысячи заключенных.

«Число бывших заключенных, возвращаемых под стражу, резко возросло после последовательных правительственных программ по досрочному освобождению заключенных», — написали авторы материала.

Как выяснил Минюст страны, из всех 86 тысяч осужденных в Англии и Уэльсе каждый седьмой повторно попадает под стражу после УДО. Правительство опасается, что это приведет к переполнению тюремных колоний.

Ранее в Великобритании объяснили, почему молодые сотрудницы местных тюрем начинали интимные отношения с заключенными. На это было несколько причин, среди которых тяга девушек к «плохим парням» и неопытность работниц.