Раскрыта причина интимных отношений тюремщиц и заключенных в Британии

Daily Mail: в Британии тюремщицы занимались сексом с заключенными по неопытности

Фото: Freepik

В Великобритании бывшие работники тюрем объяснили, почему молодые сотрудницы вступали в интимные отношения с заключенными. Они перечислили несколько причин, в числе которых назвали неопытность девушек, сообщило издание Daily Mail.

По словам главного инспектора тюрем Чарли Тейлора, который не сдержался в своей резкой оценке условий содержания в тюрьме Вандсворт категории B, отношения между персоналом и заключенными были плохими или вообще отсутствовали, причем большинство сотрудников были неопытными.

Опытные надзиратели отметили, что для заключенных интимные отношения с офицерами не цель, а средство. Для них это возможность получить табак, алкоголь и телефоны.

Тюремщица Ванесса Фрейк, имеющая 27-летний опыт работы, в качестве причины назвала кадровые изменения. Во-первых, до 1980-х годов в мужских тюрьмах работали только мужчины, а сейчас власти отказались от этого деления.

Кроме того, надзирателем можно работать с 18 лет, поэтому закоренелые преступники с легкостью манипулируют молодыми сотрудниками. И, наконец, новых сотрудников никто не обучает, нет наставничества. Еще один момент — тяга женщин к «плохим парням», чем потом заключенные умело шантажируют сотрудниц.

Ранее в Британии задержали тюремщицу, которая оказалась еще и моделью OnlyFans, за интимную связь с арестантом.

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