В Британии туристы закинули обратно выброшенного на берег предвестника катастрофы

Рыбу длиной около 2,5 метра обнаружили на побережье валлийского графства Клэр. Дантас де Оливейра — 24-летний турист из Бразилии — и его друзья сначала приняли сельдяного короля за пластик, потом — за электрического угря, но поняли, что перед ними ослабевшее живое существо. Компания отбуксировала рыбу подальше от берега, после чего она уплыла.

«Мы в шутку дали ему имя. Есть такой фильм „Спасти рядового Райана“, а у нас было „Спасти угря Райана“», — поделилась одна из туристок.

Сельдяной король обитает на глубине более 900 метров и может вырастать до 11 метров. Его часто называют «рыбой Судного дня» и иногда связывают его появление с землетрясениями, хотя научных доказательств этому нет.

В марте такого же сельдяного короля длиной четыре метра выбросило на берег во Вьетнаме.