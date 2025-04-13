В Британии туристов оставят без сэндвичей с сыром и ветчиной

Guardian: Британия ввела запрет на ввоз мяса и молочных продуктов из ЕС

Туристам, приезжающим на территорию Великобритании, запретили провозить мясо и молочные продукты из ЕС. Ограничение ввели из-за роста в странах Европы случаев заражения ящуром, сообщило The Guardian .

По данным издания, запрет на ввоз для личного пользования мяса крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, и молочных продуктов начал действовать 12 апреля.

«Даже те, кто попытается пронести сэндвичи с такими подозрительными продуктами, как сыр и ветчина, будут остановлены таможней», — предупредили в публикации.

Те, кто попытается провезти продукты из списка, будут сдавать их на границе. При нарушении предписания путешественники могут получить штраф до пяти тысяч фунтов.

Также импорт ограничили импорт из стран Евросоюза, где зафиксировали вспышку ящура. Речь идет о Германии, Венгрии и Словакии.

Ранее власти Южной Кореи сняли ограничения на поставки медицинского оборудования в Россию.