Южная Корея сняла ограничения на поставки медицинского оборудования в Россию

Производители медицинского оборудования из Южной Кореи для поставок своей продукции в Россию с 28 февраля перестанут получать специальные разрешения, если их товары предназначены для гуманитарных целей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства, промышленности, торговли и ресурсов.

В ведомстве подчеркнули, что теперь компаниям-производителям достаточно подать предварительное уведомление и необходимые документы для вывоза своих товаров в Россию.

В список разрешенных к экспорту без специального разрешения включили рентгеновские аппараты, радиологическое оборудование и другие устройства для проведения диагностики.

Специальное разрешение продолжит действовать на медицинские товары и оборудование, потенциально применимые в военных целях. Для их продажи в Россию производителям нужно получать специальное одобрение по закону о внешней торговле.

Южная Корея ввела первые санкции против России в феврале 2022 года. Ограничения распространили на все стратегические материалы. Кроме того, таможенники усилили проверку всех экспортных товаров.

В апреле следующего года республика расширила ограничения и запретила поставки в Россию товаров для автомобилестроения, химической и сталелитейной промышленности, строительное и промышленное оборудование, квантовые компьютеры и проводники и другие виды техники.