В Британии сообщили о крахе планов принца Гарри из-за болезни короля

Здоровье британского короля Карла III серьезно пошатнулось, спутав планы принцу Гарри, который надеялся на долгое правление отца и возможность примирения в будущем. Об этом сообщило издание Daily Beast .

Принц Гарри надеялся, что после его разоблачительных интервью о королевской семье и мемуаров с критикой в адрес брата, Кейт Миддлтон и Камиллы он сумеет получить прощение отца. Он полагал, что Карл III будет править еще 20 лет, поэтому не ожидал, что здоровье короля настолько сильно ухудшится.

Последняя встреча принца и монарха состоялась в феврале после новостей о том, что у Карла III выявили рак. После этого Гарри регулярно звонил отцу, чтобы узнать о его самочувствии, но тот не отвечал.

Сейчас придворные уже готовятся к смене власти. Трон может занять принц Уильям. После этого его младшему брату не стоит рассчитывать ни на примирение, ни на спокойную жизнь.

В сентябре британская королевская семья впервые за последние три года поздравила принца Гарри с днем рождения.