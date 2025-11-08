В Британии снимут сериал про кота Ларри

Кот Ларри станет главным героем документального сериала телеканала Channel 4 о любви британцев к домашним питомцам. Об этом сообщила газета The Guardian .

«Ландшафт британской политики сильно изменился за 15 лет, но кот Ларри остался в нем неизменной константой. Теперь он станет главной темой нового документального сериала телеканала Channel 4», — отметили в материале.

Кот проживает в резиденции на Даунинг-стрит с 2011 года. За этот период он застал шесть глав кабминов. Животное можно часто заметить на официальных трансляциях, проходящих рядом с резиденцией.

Однако кот Ларри нравился не всем британским политикам. В частности, его не любила бывший министр МВД Тереза Мэй, предпочитавшая собак. А экс-министр Шотландии Иан Мюррей назвал кота маленьким ублюдком.

В социальных сетях у Ларри есть несколько страниц, самая популярная из которых насчитывает 868 тысяч подписчиков. Поклонники со всего мира отправляют мышелову игрушки и лакомства.

В 2024 году кот Ларри нагадил в ботинок премьер-министра Великобритании Риши Сунака. После этого политик оставил свою должность.