В настоящее время Великобритания находится в состоянии войны с Россией. Об этом газете The Guardian заявила советник по вопросам обороны Соединенного Королевства Фиона Хилл.

«Россия укрепилась как противник в той степени, которую мы не могли предсказать полностью», — сказала она.

Хилл добавила, что страна прямо сейчас находится в очень опасном положении в геополитическом плане из-за якобы российской угрозы и непредсказуемости нынешней администрации США.

Британский премьер-министр Кир Стармер в понедельник заявил о якобы растущей российской агрессии в воздухе, на море и в киберпространстве. он объявил новую оборонную стратегию с переходом в режим «готовности к войне».

Сенатор Алексей Пушков отмечал, что Великобритания начала подготовку к долгой «ледяной войне» с Россией. При этом он отказал ей в шансах на выход на один уровень с РФ, Китаем и США.