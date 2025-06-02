Пушков назвал страну, которая готовится к «ледяной войне» с Россией

Великобритания начала подготовку к долгой «ледяной войне» с Россией. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, в этом случае нет разницы между консерваторами и лейбористами, которые также стали частью «неолиберального интернационала».

«При этом, как бы Британия ни тужилась, на уровень США, России и Китая, большой геополитической тройки, ей никак не выйти», — заявил сенатор.

В понедельник премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что по новой оборонной стратегии его страна переходит в режим «готовности к войне».

Рекомендации нового стратегического оборонного обзора подразумевают рост военных расходов к 2027 году до 2,5% ВВП, они коснулся вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, ядерной доктрины, модернизации вооруженных сил и политики в контексте ситуации на Украине.

Посол в королевстве Андрей Келин отмечал, что отношения стран могут улучшиться, если в них не будет ультиматумов, писали «Известия».