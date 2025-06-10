В Британии разразился скандал из-за любителей публичного группового секса

Жители города Крамлингтон, расположенного в графстве Нортумберленд в Великобритании, уже год страдают от частых случаев публичного секса. Об этом пишет Evening Chronicle .

Майк Смит, житель Крамлингтона, поднял шум в местных СМИ. Он обвинил городские власти и полицию в бездействии.

Смит утверждает, что десятки людей, занимающихся сексом на публике, оккупировали Аркот-лейн — дорогу, которая проходит через живописное место рядом с городом. «Влюбленные» мешают жителям, которые выгуливают собак или просто гуляют по этому маршруту.

«Наш район открыто рекламируется на сайтах любителей публичного секса. Я лично задокументировал множество случаев, когда люди ездили там на машинах или слонялись в кустах, прежде чем заняться групповым сексом», — заявил Смит.

По словам Смита, власти отказываются устанавливать камеры видеонаблюдения, ссылаясь на нехватку столбов. Они также не хотят размещать даже стенды с предупреждениями.

«Совет утверждает, что секс в кустах не является преступлением, если его никто не видит и он никого не оскорбляет. Однако я и другие жители видели его, были оскорблены и многократно сообщали об этом», — пожаловался британец.

Ранее в Австралии суд приговорил мужчину к двум с половиной годам тюрьмы за то, что он снял презерватив во время секса с проституткой. Женщина рассказала, что клиент повернул ее так, чтобы она не видела его действий. Когда она обернулась, презерватив уже оказался на полу. Секс-работница написала заявление вполицию.