Мужчину осудили за снятие презерватива во время секса с проституткой

Австралиец тайно снял презерватив во время секса и попал в тюрьму на 2,5 года

В Австралии суд приговорил мужчину к двум с половиной годам тюремного заключения из-за снятого во время секса с проституткой презерватива. Об этом сообщил телеканал ABC News .

«Житель Канберры Александар Ивановски был приговорен к более чем двум годам тюремного заключения за то, что тайно снял презерватив во время встречи с секс-работницей», — уточнил телеканал.

Выяснилось, что в декабре 2021 года мужчина вызвал двух проституток. Одна из них рассказала, что он попросил ее о незащищенном сексе, но она отказала. Женщина пояснила, что он повернул ее так, чтобы «она не видела, что он делает, а когда она повернулась, презерватив уже лежал на полу».

Она обвинила Ивановски в стелсинге и пожаловалась своему менеджеру. Потом женщина написала заявление в полицию. Ивановски узнал об этом через год.

Исполняющий обязанности судьи Верховного суда Австралийской столичной территории Джон Бернс установил, что обвиняемый умышленно так поступил и ни о чем не сожалеет.

Приговор Ивановски отсрочили на год, а затем его могут условно-досрочно освободить за хорошее поведение.

В 2023 году суд в Нидерландах приговорил мужчину к трем месяцам лишения свободы условно за тайное снятие презерватива во время секса.