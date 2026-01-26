Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала смягчение долговых правил внутри Евросоюза, чтобы освободить ресурсы для дополнительных оборонных расходов. Об этом сообщила британская газета The Telegraph .

По данным журналистов, речь идет о сумме порядка 650 миллиардов евро, которые планируют направить на укрепление оборонного потенциала стран ЕС. Фон дер Ляйен рассчитывает таким образом подготовить государства объединения к возможному конфликту с Россией к 2030 году.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке заявил, что европейские политики, говорящие о возможном нападении России, «не в себе или жулики», поскольку пытаются извлечь выгоду из подобных заявлений, убеждая население в необходимости срочного усиления оборонных расходов.