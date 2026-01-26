В Британии рассказали о попытке главы Еврокомиссии подготовить ЕС к войне с Россией
Telegraph: фон дер Ляйен решила подготовить ЕС к войне с Россией
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала смягчение долговых правил внутри Евросоюза, чтобы освободить ресурсы для дополнительных оборонных расходов. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.
По данным журналистов, речь идет о сумме порядка 650 миллиардов евро, которые планируют направить на укрепление оборонного потенциала стран ЕС. Фон дер Ляйен рассчитывает таким образом подготовить государства объединения к возможному конфликту с Россией к 2030 году.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке заявил, что европейские политики, говорящие о возможном нападении России, «не в себе или жулики», поскольку пытаются извлечь выгоду из подобных заявлений, убеждая население в необходимости срочного усиления оборонных расходов.