Украинские чиновники все больше выражают беспокойство о том, что Владимир Зеленский сильно полагается на главу своего офиса Андрея Ермака. Об этом сообщила британская газета The Times.

«С 2022 года <…> власть Ермака превысила полномочия всех избранных должностных лиц Украины. В ряде интервью его характеризовали как „фактического главу государства“ или „вице-президента Украины“», — отметили в статье.

Авторы публикации указали, что Ермак смог узурпировать демократические процессы. Отмечается, что он полностью взял под свой контроль доступ к Зеленскому. Послы стран G7 недавно хотели встретиться с главой Украины, но в итоге общались с Ермаком.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Зеленский узурпировал власть на Украине. Но Россия найдет того, с кем можно вести переговоры.