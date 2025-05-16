В Британии раскрыли сокровенные мысли Зеленского на переговорах в Турции

Daily Express: Зеленский разочаровался, узнав, что Путин не приедет в Стамбул

Украинский лидер Владимир Зеленский разочаровался, когда узнал, что президент России Владимир Путин не приедет на переговоры в Турцию. Об этом написало британское издние Daily Express .

«Зеленский пытается извлечь что-то позитивное из встречи в Турции, но язык его тела говорит о разочаровании и возмущении по поводу того, что Путин не приехал», — отметил автор публикации со ссылкой на эксперта.

В статье обратили внимание, что у Зеленского брови нахмурены, судя по выражению лица, он глубоко обеспокоен. Складки на лбу выражают отражают грусть или разочарование.

Ранее Зеленский сообщил, что делегация вылетела из Анкары в Стамбул. Он подчеркнул, что представители Украины останутся в городе и в пятницу, 16 мая.