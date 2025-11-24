Умеров сломал ручку во время переговоров с США

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Рустем Умеров сломал ручку из-за чрезмерного накала переговоров с американской делегацией в Женеве. Об этом сообщил украинский Пятый канал.

Журналисты запечатлели этот факт. На фото сломанная ручка лежала на блокноте на фоне американского флага.

Переговоры с дипломатами из США были напряженными. Продолжались они более часа.

Государственный секретарь США Марко Рубио уже раскрыл детали обсуждения мирного плана по Украине. По его словам, у Штатов появился очень хороший рабочий вариант, построенный на основе предложений украинцев и европейцев, однако по нему еще «предстоит кое-какая работа». Соглашение ожидается в ближайшее время.