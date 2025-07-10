В Британии раскрыли причину странного поведения Брижит Макрон

Супруга президента Франции Эммануэля Макрон во время визита в Великобританию была подавлена из-за смерти своей старшей сестры. Таким образом британское издание Daily Mail объяснило странное поведение Брижит Макрон.

«Это главная причина того, что госпожа Макрон выглядит такой подавленной и неловкой в ​​присутствии мужа. Госпожа Макрон обожала свою сестру, и эта утрата сильно на нее повлияла», — сообщил источник газеты, близкий к супругам Макрон.

Старшей сестре Брижит Макрон Анне-Марии Тронье было 93 года, она умерла на прошлой неделе в родном городе Амьен на севере страны. Несмотря на смерть родственницы, первая леди Франции решила сопровождать мужа во время официального визита в Соединенное Королевство.

Спускаясь по трапу самолета в аэропорту Лондон, Брижит Макрон отказалась от протянутой руки супруга и предпочла опереться о поручень. Президент опустил руку и повернулся к принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон, которые встречали его.