Брижит Макрон снова публично унизила супруга

Брижит Макрон не приняла протянутую ей для спуска с трапа руку мужа

Супруга президента Франции Брижит Макрон не приняла руку своего мужа Эммануэля, когда спускалась по трапу самолета в Великобритании. Кадры опубликовал канал France 24 .

Макрон первым покинул самолет, спустившись по узкому трапу. За ним последовала его супруга Брижит в белом платье и на высоких каблуках. Глава государства протянул ей руку, но она не приняла ее, предпочтя спуститься, опираясь на поручень.

Французский президент опустил руку и повернулся к принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон, которые встречали его.

Отношения Макрона и его жены привлекли внимание СМИ в конце мая, когда они посетили Вьетнам. Журналисты сняли, как президент выходит из самолета, и запечатлели неожиданный момент: Брижит Макрон ударила мужа по лицу.

Елисейский дворец сначала отрицал подлинность видео. Но когда кадры начали распространять многие СМИ, источник из ближайшего окружения Макрона заявил, что это была «семейная ссора». Позже президент отверг эту версию, сказав, что они просто «дурачились».