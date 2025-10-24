«Просто смешно». В США высказались о новых санкциях ЕС против России

Дэвис: новые санкции ЕС опять не сработают и не переломят ход СВО

Новые антироссийские санкции Евросоюза назвали смешными из-за надежды Брюсселя. В том, что они смогут переломить ход спецоперации на Украине, усомнился в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, Украине не выиграть в конфликте, который уже становится «войной на истощение».

«Ваши надежды на то, что новые санкции создадут болевые точки для России или помогут приблизить переговоры, — просто смешны», — сказал он.

Дэвис добавил, что европейцы решили впечатлить президента США Дональда Трампа, но просчитались, забыв о его непостоянной и переменчивой позиции относительно украинского конфликта. Глава Белого дома уже завтра может разочароваться в Украине, а санкции уже будут введены. Кроме того, опять не сработают.

По мнению Дэвиса, Евросоюзу останется только молиться.

Ранее президент Владимир Путин высмеял запрет ЕС на поставку сантехники в Россию.