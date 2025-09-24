Economist: Украина полностью обнищала, а у Европы нет денег на ее восстановление

Украина столкнулась с растущими военными, политическими и экономическими проблемами, а также нехваткой средств. Европа же не способна самостоятельно обеспечить ее финансовое восстановление, сообщил изданию The Economist неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

«Мы оказались в ситуации, когда нет денег. И у одной Европы нет денег, необходимых, чтобы вернуть нас к жизни», — заявил собеседник издания.

Он отметил, что дефицит украинского бюджета составит 45 миллиардов долларов (3,8 триллиона рублей) в этом году. При этом обязательства Запада покроют только 27,4 миллиарда долларов (более двух триллионов рублей).

Украина продолжает жить за счет иностранной помощи. Начало российской спецоперации «пробило брешь» в ее бюджете. Кроме того, украинский чиновник отметил, что его страна может вести боевые действия годами, «медленно теряя позиции», но вопрос лишь в том, зачем это нужно.

Издание отметило, что Украина пока держится, но ее силы продолжают истощаться и она теряет пространство для маневра.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз упрекнул украинскую элиту за жизнь в роскоши. При том, что четверть населения страны продолжает стремительно нищать.