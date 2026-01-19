Евросоюз подаст катастрофический сигнал Украине, если не воспротивится продаже Гренландии американцам. Об этом сообщила британская газета The Guardian .

Авторы издания иронично напомнили, как глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала США союзником и партнером, проигнорировав более ранее предупреждение Дании о том, что президент США Дональд Трамп намерен захватить Гренландию.

Затем глава Белого дома пригрозил странам-защитникам острова пошлинами. Это стало еще одним ударом по трансатлантическому альянсу. Смешно после этого называть США союзником Европы.

«Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества, предшественника ЕС, в 1985 году, согласие на принудительную продажу территории государства-члена Евросоюза послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине», — говорится в публикации.

Стратегия умиротворения Трампа, основанная на молчании европейцев и нежелании принимать серьезные меры и санкции, провалилась, подытожили авторы издания.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал применить против Вашингтон антипринудительный инструмент ЕС, ограничив, в частности, торговлю и доступ к госзакупкам.