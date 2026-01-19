В Британии раскрыли, чем обернется для Киева продажа Гренландии США
Guardian: продажа Гренландии США поставит под сомнение приверженность ЕС Украине
Евросоюз подаст катастрофический сигнал Украине, если не воспротивится продаже Гренландии американцам. Об этом сообщила британская газета The Guardian.
Авторы издания иронично напомнили, как глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала США союзником и партнером, проигнорировав более ранее предупреждение Дании о том, что президент США Дональд Трамп намерен захватить Гренландию.
Затем глава Белого дома пригрозил странам-защитникам острова пошлинами. Это стало еще одним ударом по трансатлантическому альянсу. Смешно после этого называть США союзником Европы.
«Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества, предшественника ЕС, в 1985 году, согласие на принудительную продажу территории государства-члена Евросоюза послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине», — говорится в публикации.
Стратегия умиротворения Трампа, основанная на молчании европейцев и нежелании принимать серьезные меры и санкции, провалилась, подытожили авторы издания.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал применить против Вашингтон антипринудительный инструмент ЕС, ограничив, в частности, торговлю и доступ к госзакупкам.