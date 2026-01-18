Макрон захотел применить против США «антипринудительный» инструмент ЕС

Французский президент Эммануэль Макрон выступил за применение против Соединенных Штатов так называемого антипринудительного инструмента Евросоюза (ACI). Об этом сообщило агентство AFP .

По словам источника в окружении лидера Франции, Макрон счел меру допустимой, если глава США Дональд Трамп действительно введет пошлины в отношении европейских государств на фоне ситуации вокруг Гренландии.

Макрон также отметил, что политика Вашингтона заставляет усомниться в обоснованности торгового соглашения между ЕС и Соединенными Штатами.

Инструмент ACI, вступивший в силу в 2023 году, подразумевает ограничение торговли и услуг, доступа к госзакупкам и прямых зарубежных инвестиций.

Ранее стало известно, что Великобритания никогда не согласится признать Гренландию частью США. Премьер-министр страны Кир Стармер назвал решение Соединенных Штатов о введении пошлин ошибочным.