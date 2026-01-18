Макрон захотел применить против США «антипринудительный» инструмент ЕС
Французский президент Эммануэль Макрон выступил за применение против Соединенных Штатов так называемого антипринудительного инструмента Евросоюза (ACI). Об этом сообщило агентство AFP.
По словам источника в окружении лидера Франции, Макрон счел меру допустимой, если глава США Дональд Трамп действительно введет пошлины в отношении европейских государств на фоне ситуации вокруг Гренландии.
Макрон также отметил, что политика Вашингтона заставляет усомниться в обоснованности торгового соглашения между ЕС и Соединенными Штатами.
Инструмент ACI, вступивший в силу в 2023 году, подразумевает ограничение торговли и услуг, доступа к госзакупкам и прямых зарубежных инвестиций.
Ранее стало известно, что Великобритания никогда не согласится признать Гренландию частью США. Премьер-министр страны Кир Стармер назвал решение Соединенных Штатов о введении пошлин ошибочным.