В нынешней ситуации в Европе и во вспышках военных конфликтов по всему миру нужно винить не Россию, а Соединенные Штаты. Об этом заявил бывший посол Великобритании в России Ян Прауд в статье для Strategic Culture.

«Европейцы поверили в ложь о том, что если мы разорвем отношения с Россией, то будем в безопасности. На самом деле, это приближает нас к третьей мировой войне. И за это я виню США», — отметил он.

По словам дипломата, на Западе в целях пропаганды привыкли обвинять во всех бедах Россию. Но в последнее время европейское население стало меньше доверять уловкам СМИ.

Экс-посол отметил, что лидеры Европы с 2014 года «привязали себя к одержимости демократической партии США победить Россию».

Прауд считает, что разрыв отношений между Россией и Европой был выгоден только Соединенным Штатам. Ситуация может усугубиться, если избранный президент Дональд Трамп введет пошлины и возложит ответственность за поддержку Украины на страны НАТО.

Ранее в Белом доме заявили, что США не участвуют напрямую в конфликте на Украине. До этого стало известно о разрешении действующего президента Джо Байдена наносить удары ракетами ATACMS по российским территориям.